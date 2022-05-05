Невролог перечислила заболевания, на которые может указывать боль в шее

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Боли в шее обычно служат тревожным сигналом, выяснить причины самостоятельно не всегда возможно, поэтому стоит обратиться за консультацией к медицинским специалистам. Об этом рассказала невролог Светлана Вешникова.

Она отметила, что причин возникновения таких болей множество. Они могут быть вызваны не только защемлением нерва, но и онкологическими заболеваниями, аутоиммунными, ревматоидным артритом.

Самый часто встречающийся диагноз — дегенеративно-дистрофический процесс, но существуют и более опасные заболевания, которые требуют серьезного лечения.

В ходе обследования пациенту обычно делают МРТ-диагностику, компьютерную томографию. Перед этим врач собирает анамнез, опрашивает человека о характере болей, наличии сопутствующих заболеваний. Специалист может попросить пациента совершить определенные физические действия и оценить главные очаги проблемы.

Вешникова подчеркнула, что не стоит заниматься самолечением, так как это может привести к ухудшению состояния, передает РИАМО.

До этого Вешникова пояснила, с чем могут быть связаны боли в шее после сна.