Психолог пояснил, почему люди влюбляются в других, находясь в отношениях

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Находясь в отношениях, партнеры могут продолжать влюбляться в других, на это существует несколько причин. О них рассказал психолог Андрей Иванчинов.

По словам эксперта, в каждом случае свои нюансы. Но если говорить об общей проблеме, можно отметить, что люди вступают в отношения для того, чтобы удовлетворить свои потребности разного характера.

Когда потребности человека не удовлетворяются в чем-то, он может начать обвинять в этом партнера.

— Это такой психологический режим защиты. В этот момент у человека возникает иллюзия: я-то хороший, а жена у меня не такая, или муж у меня не такой. А вокруг есть другие люди, которые, может, как раз подходящие, — отметил психолог в комментарии РИАМО.

Кроме того, каждый ожидает, что с новым человеком его ждут другие эмоции.

Психолог отметил, что, скорее всего, у таких людей через некоторое время возникнет проблема, в новых отношениях и они начнут искать замену.

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