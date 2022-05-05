Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Психолог пояснил, почему люди влюбляются в других, находясь в отношениях

Ирина Игнатенко
Общество
Психолог пояснил, почему люди влюбляются в других, находясь в отношениях
Фото: Pexels

Находясь в отношениях, партнеры могут продолжать влюбляться в других, на это существует несколько причин. О них рассказал психолог Андрей Иванчинов.

По словам эксперта, в каждом случае свои нюансы. Но если говорить об общей проблеме, можно отметить, что люди вступают в отношения для того, чтобы удовлетворить свои потребности разного характера.

Когда потребности человека не удовлетворяются в чем-то, он может начать обвинять в этом партнера.

— Это такой психологический режим защиты. В этот момент у человека возникает иллюзия: я-то хороший, а жена у меня не такая, или муж у меня не такой. А вокруг есть другие люди, которые, может, как раз подходящие, — отметил психолог в комментарии РИАМО.

Кроме того, каждый ожидает, что с новым человеком его ждут другие эмоции.

Психолог отметил, что, скорее всего, у таких людей через некоторое время возникнет проблема, в новых отношениях и они начнут искать замену.

До этого психолог и видеоблогер Вероника Степанова рассказала, как избавиться от соперницы и сохранить отношения.

поведение Отношения Психология
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Спасибо тебе, соловей

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Наемников ждет строгий суд

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Риски будущей профессии

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Развиваем сервис такси и проката

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Поддержат по всем фронтам

Илья Массух
Илья Массух

Этап эмиграции уже пройден

Юрий Московский
Юрий Московский

Надо учиться разговаривать с народом

Все мнения
О проекте