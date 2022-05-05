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Столичные энергетики обеспечили возможность подключения к сетям энергоснабжения в ТиНАО

Александр Афонин
Город
Столичные энергетики обеспечили возможность подключения к сетям энергоснабжения в ТиНАО
Фото: Depositphotos

Сотрудники столичных энергетических служб завершили строительно-монтажные работы по присоединению подстанции 220 киловатт-часов «Хованская» к сети 110 киловатт-часов. Об этом в четверг, 5 мая, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— Это позволит повысить надежность и качество энергоснабжения потребителей и обеспечить возможность для подключения новых, в том числе крупных жилых комплексов и объектов социально значимой инфраструктуры, — отметил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Он отметил, что в работах использовалось оборудование полностью отечественного производства. По словам заммэра, технические и эксплуатационные характеристики полностью отвечают современным стандартам.

В пресс-службе напомнили, что подстанция «Хованская» открылась в 2019 году. На данный момент это крупнейший питающий центр в ТиНАО. Ее установленная трансформаторная мощность составляет половину всех существующих в округе.

29 апреля стало известно, что жители ТиНАО могут сообщить о состоянии парков на сайте «Наш город». Помимо этого, они смогут рассказать о самовольной установке различных объектов.

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