Андрей Бочкарев: 16 объектов образования на 4,6 тысячи мест построили в Москве с начала года

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

В столице с начала года ввели в эксплуатацию 16 объектов образования на 4,6 тысячи мест. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в четверг, 5 мая.

— В этом году масштабная работа по строительству соцобъектов продолжается: за четыре месяца в городе введено в эксплуатацию 24 социальных объекта, включая 16 объектов образования на 4,6 тысячи мест, — сказал он.

Бочкарев добавил, что среди них 13 детских садов на 2415 мест, две школы на 1650 мест и учебный корпус на 250 мест с дошкольным отделением на 300 мест.

Помимо этого, в столице завершены три объекта здравоохранения, четыре спортивных объекта и один объект культуры.

Заммэра отметил, что развитие социальной инфраструктуры является одним из приоритетов градостроительной политики Москвы.

Накануне Бочкарев сообщил, что с начала года в Москве ввели в эксплуатацию 3,5 миллиона «квадратов» различной недвижимости. Из них два миллиона квадратных метров жилья.