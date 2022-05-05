Шествие «Бессмертного полка» в Подмосковье пройдет в офлайн-формате впервые за два года

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В Московской области впервые за два года шествие «Бессмертного полка» состоится в традиционном режиме. В каждом городе Подмосковья на улицы, как и прежде, выйдут многие семьи. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьев.

Шествие начнется 9 мая в 12:00. Воробьев отметил, что масштабы акции не сравнимы со столичными, но для многих семей она имеет огромное значение, дает возможность почтить память героев, передает «360».

Он подчеркнул, что принять участие в шествии сможет любой желающий. Два года у людей не было возможности почтить память предков в привычном формате из-за коронавирусных ограничений, акция проходила в онлайн-формате.

— Я уверен, в каждом городе Подмосковья, как и прежде, выйдет много семей с детьми. Это очень ценно и очень приятно, — подчеркнул он.

Для участия в акции не нужно регистрироваться — достаточно вовремя прийти в назначенное место в вашем городе. Сделать это может любой желающий, взяв с собой штендер с фотографией участника Великой Отечественной войны и информацией о нем, передает РИАМО.

22 апреля стало известно, что москвичи могут напечатать портрет к шествию «Бессмертного полка» в офисах «Мои документы». Сотрудники столичных центров госуслуг «Мои документы» помогут жителям города составить анкету ветерана.