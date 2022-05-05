Третий хакатон в сфере туризма Moscow Travel Hack пройдет в Москве

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

В июле состоится третий масштабный хакатон в сфере туризма Moscow Travel Hack 2022. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в четверг, 5 мая.

Цель хакатона — перезагрузить российский рынок технологий в сфере туризма и создать новую инфраструктуру для путешественников. В рамках мероприятия ИТ-специалисты получат опыт работы в команде и смогут познакомиться с представителями индустрии гостеприимства столицы.

Отборочный этап начнется в июне. Он продлится шесть недель. В июле прошедшие команды соберутся на двухдневном марафоне. Завершат хакатон конференции с презентацией решения. А также для участников подготовлены мастер-классы, выступления представителей успешных компаний и многое другое.

Участники хакатона смогут побороться за призовой фонд. Он составит 2,5 миллиона рублей. Отмечается, что команд-победителей станет больше, чем раньше. Лидерами станут по два коллектива в каждой номинации, передает официальный сайт мэра Москвы.

29 апреля в Москве определили победителей хакатона Health Data Hack в сфере машинного обучения и анализа данных в медицине. Всего организаторы мероприятия получили 520 заявок.