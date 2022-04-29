Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В Москве определили победителей медицинского хакатона

Георгий Соланович
Город
В Москве определили победителей медицинского хакатона
Фото: Pexels

В Москве определили победителей хакатона Health Data Hack в сфере машинного обучения и анализа данных в медицине. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Участники хакатона предложили технологические решения, предназначенные для помощи ученым и медицинским работникам в борьбе с инфекционными и онкологическими заболеваниями. Организаторы мероприятия получили 520 заявок, в том числе от студентов и выпускников лучших вузов страны. Соревнования проходили в трех направлениях. Призовой фонд для каждого их них — полмиллиона рублей.

— Команды предложили эффективные цифровые подходы к решению сложных задач, связанных с инфекционными и онкологическими заболеваниями. Лучшим мы предложим конкурентные условия для совместной работы в области машинного обучения и анализа больших данных на площадке Московского центра инновационных технологий в здравоохранении. Мы уверены, это поможет нам в создании качественных цифровых продуктов для городских медучреждений, — заявила Ракова.

В отборочный тур прошла 151 команда — 330 человек. По словам директора Московского центра инновационных технологий в здравоохранении Вячеслава Шуленина, участники показали высокий уровень знаний и предложили несколько практических решений в здравоохранении.

Так, в треке «Прогнозирование тяжести пневмонии с помощью искусственного интеллекта» победителем стала московская команда Team, в треке «Поиск раковых клеток на гистологических препаратах с помощью искусственного интеллекта» победу одержал Микаил Сейнароев из Москвы, а в направлении «Поиск новых молекул и мишеней для таргетной терапии онкологических заболеваний с помощью искусственного интеллекта» наилучшие результаты показала команда молодых ученых Memento vivere из МФТИ.

Ректор МФТИ Дмитрий Ливанов подчеркнул, что технологические решения участников внесут большой вклад в развитие цифровой системы здравоохранения столицы, передает официальный сайт мэра Москвы.

20 апреля первый в этом году хакатон серии Tender Hack подошел к концу.

Медицина Анастасия Ракова Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Качество важнее крутого лейбла

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Поддержат по всем фронтам

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Киев открывает второй фронт

Илья Массух
Илья Массух

Этап эмиграции уже пройден

Юрий Московский
Юрий Московский

Надо учиться разговаривать с народом

Евгения Морозова
Евгения Морозова

Не давайте острой ситуации рушить семью

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нельзя проспать любовь к Отчизне

Все мнения
О проекте