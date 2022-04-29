В Москве определили победителей медицинского хакатона

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В Москве определили победителей хакатона Health Data Hack в сфере машинного обучения и анализа данных в медицине. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Участники хакатона предложили технологические решения, предназначенные для помощи ученым и медицинским работникам в борьбе с инфекционными и онкологическими заболеваниями. Организаторы мероприятия получили 520 заявок, в том числе от студентов и выпускников лучших вузов страны. Соревнования проходили в трех направлениях. Призовой фонд для каждого их них — полмиллиона рублей.

— Команды предложили эффективные цифровые подходы к решению сложных задач, связанных с инфекционными и онкологическими заболеваниями. Лучшим мы предложим конкурентные условия для совместной работы в области машинного обучения и анализа больших данных на площадке Московского центра инновационных технологий в здравоохранении. Мы уверены, это поможет нам в создании качественных цифровых продуктов для городских медучреждений, — заявила Ракова.

В отборочный тур прошла 151 команда — 330 человек. По словам директора Московского центра инновационных технологий в здравоохранении Вячеслава Шуленина, участники показали высокий уровень знаний и предложили несколько практических решений в здравоохранении.

Так, в треке «Прогнозирование тяжести пневмонии с помощью искусственного интеллекта» победителем стала московская команда Team, в треке «Поиск раковых клеток на гистологических препаратах с помощью искусственного интеллекта» победу одержал Микаил Сейнароев из Москвы, а в направлении «Поиск новых молекул и мишеней для таргетной терапии онкологических заболеваний с помощью искусственного интеллекта» наилучшие результаты показала команда молодых ученых Memento vivere из МФТИ.

Ректор МФТИ Дмитрий Ливанов подчеркнул, что технологические решения участников внесут большой вклад в развитие цифровой системы здравоохранения столицы, передает официальный сайт мэра Москвы.

20 апреля первый в этом году хакатон серии Tender Hack подошел к концу.