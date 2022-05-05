Производственный корпус в Косино-Ухтомском районе реконструируют

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, 1-й Красковский проезд Карта всех событий

Один из корпусов производственного предприятия на 1-м Красковском проезде планируется реконструировать. Об этом в четверг, 5 мая, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

— Реконструировано будет административно-производственное здание. После того, как работы завершатся, площадь этого здания вырастет и составит 7,6 тысячи квадратных метров, — сказала она.

Княжевская отметила, что предприятие занимается производством мебели. По ее словам, реконструкция здания позволит модернизировать его и увеличить количество рабочих мест на 35 процентов.

Площадь участка составит 0,3 гектара. По плану, 80 процентов помещений будет отведено для производства. Остальную площадь передадут под административный блок. Помимо этого, реконструкция позволит создать дополнительно 167 рабочих мест.

27 апреля стало известно, что здание лечебного отдела Федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии» планируется реконструировать. Объемные решения и планировка будущего центра будут разрабатываться на более поздних стадиях реализации проекта.