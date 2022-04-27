Здание лечебного отдела эндокринологического центра планируется реконструировать

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Россия, Москва, улица Москворечье, 1 Карта всех событий

На улице Москворечье собираются реконструировать здание лечебного отдела Федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии». Об этом в среду, 27 апреля, рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

— Градостроительная документация, разработанная комитетом, позволяет построить на этом участке здание высотой до 35 метров и наземной площадью почти десять тысяч квадратных метров. Уверена, что новый медицинский объект удачно дополнит уже существующую инфраструктуру здравоохранения, — отметила она.

Здание расположено по адресу улица Москворечье, владение 1. Объемные решения и планировка будущего центра будут разрабатываться на более поздних стадиях реализации проекта.

Также стало известно, что на Новохохловской улице будет реконструирован под офисное здание девятиэтажный гараж. В ходе работ строители установят перекрытия, демонтируют рампу, установят окна и необходимую инженерию.

Помещения будущего офиса приспособят для удобства маломобильных граждан. На первом этаже разместят кафе на 52 места. Благодаря большому проценту остекления в здании будет много солнечного света.

Помимо этого, в Центральном административном округе Москвы собираются построить два корпуса новых общежитий для студентов ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И. М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский университет). Здание будет расположено по адресу улица Россолимо, владение 11.