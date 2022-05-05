Условный срок получил житель Клина за ложное сообщение о готовящемся в школе теракте

Фото: СК РФ

Жителя Клина осудили за ложные сообщения о теракте в школе. Приговор вступил в законную силу. Об этом в четверг, 5 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УФСБ России по городу Москве и Московской области.

По данным ведомства, в октябре 2021 года на телефон доверия ФСБ России поступил анонимный звонок. Неизвестный мужчина сообщил о готовящемся взрыве в одной из школ города.

По информации источника «ВМ», из-за звонка были эвакуированы все Клинские школы: четыре гимназии, три лицея, православная гимназия и семь общеобразовательных школ. Таким образом мужчина не только подорвал работу пятнадцати учебных заведений, но и создал угрозу для здоровья детей — им пришлось мерзнуть на улице в ожидании экстренных служб.

В результате оперативно-разыскных мероприятий личность звонившего была установлена, им оказался 54-летний местный житель. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Фото: Пресс-служба ФСБ по Москве и Московской области

В ходе расследования правоохранители установили, что во время звонка злоумышленник был пьян. Задержанный полностью признал вину и раскаялся.

Суд приговорил его к лишению свободы на один год и шесть месяцев. Поскольку у подсудимого имелись тяжкие хронические заболевания и инвалидность, суд постановил назначить наказание условным.

В пресс-службе УФСБ России по городу Москве и Московской области предупредили, что заведомо ложное сообщение об акте терроризма является преступлением, совершение которого в соответствии со статьей 207 УК России наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, а также ограничением свободы на срок до десяти лет.

Также 5 мая стало известно о задержании еще одного подозреваемого в телефонном мошенничестве. Злоумышленник позвонил в дежурную часть и заявил о теракте, который собирается провести в одном из отделов полиции Подольска. Сотрудники правоохранительных органов сразу проверили данную информацию. Она не подтвердилась.