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«Был очень пьян»: телефонного террориста задержали в Подмосковье

Елена Самойлова
Происшествия
«Был очень пьян»: телефонного террориста задержали в Подмосковье
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области
Россия, Московская область, Подольск, Революционный проспект Карта всех событий

Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в заведомо ложной телефонной угрозе. Об этом в четверг, 5 мая, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, злоумышленник позвонил в дежурную часть и заявил о теракте, который собирается провести в отделе полиции на Революционном проспекте в Подольске. Сотрудники правоохранительных органов сразу проверили данную информацию. Она не подтвердилась.

Вскоре подозреваемый был задержан в одном из хостелов города Мытищи. Им оказался 43-летний житель Омска. На допросе мужчина признался, что был очень пьян и не помнит ни факта звонка, ни своих слов.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу.

28 марта стало известно, что жителю Коломны заплатили за ложное сообщение о готовящемся взрыве в одном из кафе города. Кроме того, «заказчики» шантажировали его неким компроматом.

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