Сергей Собянин утвердил проект планировки ТПУ «Царицыно»

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Южный административный округ, район Царицыно Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки территории транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Царицыно». Его общая площадь составит 27,8 гектара. Об этом сообщили в четверг, 5 мая, в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Реализация проекта планировки ТПУ «Царицыно» позволит разделить транспортные и пассажирские потоки, а также равномернее распределить нагрузку на этот транспортный узел за счет строительства новых и реконструкции существующих элементов инфраструктуры, — говорится в сообщении.

В рамках проекта будет создан новый городской вокзал европейского уровня. Его центральным элементом станет современный пассажирский терминал площадью 2,4 тысячи квадратных метров с распределительным залом и кассами.

Помимо этого, появится новый выход из метро с подземным пешеходным переходом. Он расположится ближе к пересечению Каспийской и Луганской улиц.

Проектом предусмотрена реконструкция Царицынского рынка, южного вестибюля станции Замоскворецкой линии, прилегающих улиц, включая строительство тоннеля (прокола) под путями МЦД-2, и многое другое.

Территорию рядом с ТПУ благоустроят и озеленят, отметил официальный сайт мэра Москвы.

27 апреля столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры рассказал о ходе строительства ТПУ «Петровско-Разумовская». Работы окончены более чем на 25 процентов.