Экс-замглавы администрации Чехова осужден за взятки и превышение должностных полномочий

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Серпуховский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении бывшего заместителя главы администрации городского округа Чехов Дмитрия Фриша. Об этом в четверг, 5 мая, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Наталия Григорьева.

Она уточнила, что мужчина признан виновным по двум уголовным статьям — «Получение взятки» и «Превышение должностных полномочий».

В свою очередь старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий пояснила, что два года, с 2016 по 2018-й, обвиняемый получал взятки в виде денег и недвижимости от коммерческих строительных организаций за покровительство. Таким образом он получил более 43 миллионов рублей.

Кроме того, обвиняемый также отчуждал муниципальное имущество городского округа в интересах коммерческих фирм, чем нанес Чехову ущерб на сумму 62 миллиона рублей.

Серпуховский городской суд признал Фриша виновным и назначил ему наказание в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, его лишили права занимать определенные должности на 15 лет и назначили штраф в размере 53 миллионов рублей.

Напомним, уголовное дело в отношении первого заместителя главы Чехова было возбуждено еще в марте 2019 года.