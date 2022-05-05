Онищенко пояснил, почему Петербург обгоняет Москву по заболеваемости коронавирусом

Фото: Пресс-служба Госдумы

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко пояснил, почему Петербург обгоняет Москву по уровню заболеваемости коронавирусом.

Одна из причин, почему столице удалось быстрее взять эпидемию под контроль, — это наличие диагностики в свободном доступе. Также в городе плохо организована работа по контролю за соблюдением пандемийных ограничений.

Кроме того, по словам Онищенко, в городе крайне низкий уровень вакцинации.

— По последним опубликованным данным, темпы прироста вакцинированных в Петербурге обнулились. За последние сутки, по-моему, в Петербурге привились 1200 человек. Это катастрофически недостаточные цифры. Нужна агитация местных минздрава и роспотребнадзора, — отметил Онищенко в комментарии ФАН.

Российские медицинские специалисты зафиксировали 5011 новых случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки, из них 349 зафиксировано в Петербурге, передает Nation News.

12 апреля глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что риск появления новой волны коронавирусной инфекции в РФ существует. По его словам, рост заболеваемости ковидом уже фиксируется в ряде стран Европы.