Машина скорой помощи перевернулась в результате ДТП на юго-западе Москвы
Машина скорой помощи перевернулась в результате ДТП на юго-западе столицы. На месте работают оперативные службы города. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 5 мая.
По данным пресс-службы, авария произошла на пересечении Тарусской улицы и Новоясеневского проспекта.
— Произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате столкновения один из участников опрокинулся, — сказано в сообщении ведомства.
На кадрах, опубликованных в Telegram-канале, видно, что опрокинулась карета скорой помощи.
В настоящее время на месте работают оперативные службы города.
— Движение по Новоясеневскому проспекту в сторону Литовского бульвара осуществляется по одной полосе из трех, — отмечается в сообщении дептранса.
Движение по Тарусской улице в сторону Голубинской улицы также затруднено.
До этого сообщалось, что более 190 человек пострадали в ДТП на минувшей неделе — с 25 апреля по 3 мая.