Машина скорой помощи перевернулась в результате ДТП на юго-западе Москвы

Фото: Telegram/mosdtp

Россия, Москва, Новоясеневский проспект Карта всех событий

Машина скорой помощи перевернулась в результате ДТП на юго-западе столицы. На месте работают оперативные службы города. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 5 мая.

По данным пресс-службы, авария произошла на пересечении Тарусской улицы и Новоясеневского проспекта.

— Произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате столкновения один из участников опрокинулся, — сказано в сообщении ведомства.

На кадрах, опубликованных в Telegram-канале, видно, что опрокинулась карета скорой помощи.

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В настоящее время на месте работают оперативные службы города.

— Движение по Новоясеневскому проспекту в сторону Литовского бульвара осуществляется по одной полосе из трех, — отмечается в сообщении дептранса.

Движение по Тарусской улице в сторону Голубинской улицы также затруднено.

1/3 Фото: Telegram / mosdtp 2/3 Фото: Telegram / mosdtp 3/3 Фото: Telegram / mosdtp

До этого сообщалось, что более 190 человек пострадали в ДТП на минувшей неделе — с 25 апреля по 3 мая.