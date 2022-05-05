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Аналитик назвал причину снижения цен на смартфоны в России

Ирина Игнатенко
Общество
Аналитик назвал причину снижения цен на смартфоны в России
Фото: depositphotos

Торговые сети вынуждены снижать цены на смартфоны из-за значительного снижения спроса. Такое мнение высказал ведущий аналитик одной из крупных аналитических компаний Эльдар Муртазин.

Он напомнил, что в начале марта произошло резкое повышение цен — примерно на 70 процентов. В настоящее время снижение цен вызвано отсутствующим спросом на смартфоны.

— Для розницы важно продавать смартфоны, чтобы поддерживать возможность платить аренду, налоги, зарплату. Сегодня снижение цен напрямую зависит от торговой сети, от региона, но в целом спрос год к году упал на 50 процентов в штучном выражении, — отметил он в комментарии НСН.

Аналитик назвал снижение цен вынужденной мерой и отметил, что не стоит связывать этот процесс с курсом рубля.

Ранее экономист Николай Переславский сообщил, что цены на смартфоны в России начали снижаться из-за укрепления рубля. По его словам, это же касается автозапчастей, строительной техники и отделочных материалов. Однако, уточнил эксперт, дальнейшее снижение цен будет зависеть уже от того, как будет отлажен параллельный импорт.

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