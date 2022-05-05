Экономист заявил, что из-за укрепления рубля цены на смартфоны начали падать

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Цены на определенные товары сейчас выше, чем в начале февраля, не более чем на четверть, но это не касается товарных групп, где дефицит виден из-за ухода с рынка РФ производителей. Об этом сообщил сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский в четверг, 5 мая.

Экономист пояснил, что у россиян может складываться ложное впечатление о «застывших» на месте высоких ценах на все товары. Переславский напомнил, что по мере укрепления рубля несколько позиций подешевели — это касается, к примеру, смартфонов.

Однако, уточнил эксперт, дальнейшее снижение цен будет зависеть уже от того, как будет отлажен параллельный импорт. Так, если товары будут ввозить по «серым» схемам, то дисконт может составить до 30 процентов, передает агентство «Прайм».

Экономист Михаил Беляев считает, что укрепление рубля к доллару сигнализирует об адаптации российской экономики к новым условиям, а также закладывает тенденцию для ее дальнейшего развития.

По данным Росстата объем промышленного производства в России в марте 2022 года вырос на три процента по сравнению с показателем марта предыдущего года и на 5,9 процента в годовом выражении за январь — март.