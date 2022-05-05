Два человека пострадали в ДТП с участием машины скорой медицинской помощи на юго-западе столицы

Фото: Пресс-служба ГИБДД по Москве

Россия, Москва, Литовский бульвар Карта всех событий

Два человека пострадали в ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи на юго-западе столицы. Об этом в четверг, 5 мая, сообщили в пресс-службе ГИБДД по городу.

По данным ведомства, на Тарусской улице вблизи дома 14 произошло столкновение автомобиля «Дэу» и кареты скорой помощи.

— Автомобиль медицинской службы двигался от бульвара Литовского в сторону улицы Голубинской на запрещающий сигнал светофора с включенными световыми и звуковыми спецсигналами. В этот момент водитель автомобиля «Дэу» двигался по направлению от улицы Профсоюзной в сторону улицы Ясногорской, — говорится в сообщении ведомства.

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В результате происшествия пострадали фельдшер скорой медицинской помощи и пациентка. У них диагностированы многочисленные ушибы и сотрясение головного мозга.

По факту ДТП проводится административное расследование.

Из-за аварии движение по Новоясеневскому проспекту в сторону Литовского бульвара осуществлялось по одной полосе из трех. Движение по Тарусской улице в сторону Голубинской улицы также было затруднено. Позже движение на Тарусской улице восстановили, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.