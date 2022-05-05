Почти 70 процентов обращений москвичей за услугами в жилищной сфере поступает онлайн

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В первом квартале 2022 года почти 70 процентов обращений за сервисами и государственными услугами в жилищной сфере поступило в электронном виде. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в четверг, 5 мая.

— Мы перевели популярные госуслуги в цифровой формат, чтобы граждане могли оперативнее решать вопросы, связанные с недвижимостью. Планируем, что скоро все госуслуги в жилищной сфере будут доступны в электронном виде, — сказал он.

Всего департамент городского имущества предоставляет 13 государственных услуг в жилищной сфере. За первые три месяца 2022 года жители столицы воспользовались ими около 47 тысяч раз.

Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что наиболее востребованными являются сервис «Предоставление информации об очередности граждан, состоящих на жилищном учете», а также услуга по предоставлению сведений и документов о зарегистрированных до 31 января 1998 года правах на жилье, передает официальный сайт мэра Москвы.

15 апреля стало известно, что москвичи обратились к услугам в сфере строительства на mos.ru более 900 тысяч раз, 46 тысяч из них — онлайн.