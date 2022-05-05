Эксперт оценил необходимость установки алкозамков

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Экс-депутат Госдумы и лидер межрегионального общественного движения по развитию транспортной системы Александр Васильев рассказал о важности внедрения алкозамков в транспортные средства.

Он подчеркнул, что продвигал идею использования подобных устройств еще в 2014 году. По его словам, в первую очередь необходимо установить оборудование на общественный транспорт и автобусы, которые перевозят детей.

Эксперт подчеркнул, что необходимо разработать алгоритмы и прописать в ГОСТе, в какой момент алкозамки должны срабатывать, как часто нужно выдыхать, чтобы проверить состояние водителя, передает Nation News.

Васильев подчеркнул, что система контроля состояния водителя очень важна, это позволит снизить число аварий.

Ранее сообщалось, что Федеральное государственное унитарное предприятие НАМИ, ответственное за развитие автомобилестроения в России, разработало ГОСТ для устройств, которые не позволят водителям в состоянии алкогольного опьянения управлять автомобилем.

В Госдуме предложили оборудовать автомобили каршеринга алкозамками. С такой инициативой выступил во время разговора с «Вечерней Москвой» депутат Госдумы Виталий Милонов.