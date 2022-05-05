Квартиру блогера Некоглая ограбили в Москве

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Россия, Москва, Смоленский бульвар Карта всех событий

Квартиру популярного блогера и стримера Некоглая ограбили в Москве. Об этом стало известно в четверг, 5 мая.

По данным СМИ, из сейфа блогера в квартире на Смоленском бульваре пропали 50 тысяч долларов. Примечательно, что стримера на данный момент нет в Москве. С заявлением о пропаже в полицию обратился его менеджер.

В совершении преступления менеджер блогера Никита Артемчук подозревает мужчину, у которого был свободный доступ в квартиру. Об этом он заявил РЕН ТВ.

Вскоре выяснилось, что 50 тысяч долларов из сейфа в доме стримера украл начинающий стример Юрий Мирцхулава.

По данным Telegram-канала «112», в ближайшее время подозреваемый встретится на очной ставке с менеджером Некоглая.

Еще одна кража из квартиры произошла накануне, 4 мая. В Сергиевом Посаде две женщины похитили у пенсионерки драгоценности, проникнув к ней в дом под видом сотрудниц коммунальной службы.