Два трамвайных маршрута задерживаются на севере Москвы

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, Михалковская улица Карта всех событий

На Михалковской улице задерживаются трамваи № 27 и 29. Об этом в четверг, 5 мая, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Задержка произошла в районе остановки «Соболевский проезд». Маршруты изменены временно.

— Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей, — отметили в сообщении дептранса.

Позже в пресс-службе департамента сообщили, что движение трамваев на Михалковской улице восстановлено.

29 апреля стало известно, что в Москве будет перекрыто движение машин на участке проезда Девичьего Поля из-за подготовки к параду Победы.