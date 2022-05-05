Москвичей пригласили на конкурс «Семьи России с рождения за безопасность дорожного движения»

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Благотворительный фонд поддержки детей пострадавших в ДТП имени Наташи Едыкиной приглашает жителей столицы на первый Всероссийский конкурс видеоработ и презентаций на тему ПДД «Семьи России с рождения за безопасность дорожного движения». Об этом сообщили в четверг, 5 мая, в пресс-службе Департамента массовой информации и рекламы города Москвы.

Конкурс приурочен к Международному дню семьи, защиты детей и дню образования службы пропаганды безопасности дорожного движения.

Главная цель проекта — профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием детей.

Помимо этого, организаторы хотят повысить интерес детей к безопасности жизнедеятельности на дорогах и помочь в формировании знаний правил дорожного движения.

Приглашаются семьи с детьми любого возраста. Чтобы принять участие, необходимо направить работу на электронный адрес фонда. Конкурс проводится с 29 апреля по 29 мая.

Накануне стало известно, что с начала года более 50 детей-пассажиров пострадали в ДТП по вине нарушивших ПДД родителей. По данным ГИБДД, самыми частыми видами аварий стали наезды на пешеходов.