Препарат пролголимаб включили в перечень лекарств для лечения онкологии в Москве

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Столичные власти пополнили список лекарственных средств, которые применяются для лечения онкологических заболеваний, препаратом пролголимаб. Соответствующее постановление в четверг, 5 мая, подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Данное лекарство является концентратом для приготовления раствора для инфузий. Его применяют в рамках иммунотерапии для лечения пациентов с меланомой.

Всего в текущем году назначить пролголимаб могут 180 москвичам, рассказали на официальном портале мэра Москвы.

В марте Сергей Собянин сообщил, что столичные пациенты начали получать первые лекарства, произведенные по заключенному офсетному контракту. Глава города также заявил, что на сегодняшний день Москва имеет пять офсетных соглашений, большинство из которых было заключено с медицинскими компаниями. Предприятия выпускают лекарства для лечения онкологии, вирусных, кардиологических, эндокринных заболеваний.

До этого глава города выделил на выплаты сотрудникам работающих с COVID-19 клиник 805 миллионов рублей.