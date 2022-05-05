Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Препарат пролголимаб включили в перечень лекарств для лечения онкологии в Москве

Полина Долганова
Город
Препарат пролголимаб включили в перечень лекарств для лечения онкологии в Москве
Фото: qimono/pixabay

Столичные власти пополнили список лекарственных средств, которые применяются для лечения онкологических заболеваний, препаратом пролголимаб. Соответствующее постановление в четверг, 5 мая, подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Данное лекарство является концентратом для приготовления раствора для инфузий. Его применяют в рамках иммунотерапии для лечения пациентов с меланомой.

Всего в текущем году назначить пролголимаб могут 180 москвичам, рассказали на официальном портале мэра Москвы.

В марте Сергей Собянин сообщил, что столичные пациенты начали получать первые лекарства, произведенные по заключенному офсетному контракту. Глава города также заявил, что на сегодняшний день Москва имеет пять офсетных соглашений, большинство из которых было заключено с медицинскими компаниями. Предприятия выпускают лекарства для лечения онкологии, вирусных, кардиологических, эндокринных заболеваний.

До этого глава города выделил на выплаты сотрудникам работающих с COVID-19 клиник 805 миллионов рублей.

Здоровье Онкология Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Европа снова не боится нацизма

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Персона хамовата

Кирилл Васильев
Кирилл Васильев

Не поставят на колени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Спасибо тебе, соловей

Михаил Мамонов
Михаил Мамонов

Единство россиян поражает

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Риски будущей профессии

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Развиваем сервис такси и проката

Все мнения
О проекте