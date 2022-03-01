Собянин выделил более 800 миллионов рублей на выплаты сотрудникам работающих с COVID-19 клиник

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин выделил на выплаты сотрудникам работающих с COVID-19 клиник 805 миллионов рублей. Об этом во вторник, 1 марта, сообщили в пресс-службе мэра.

В ведомстве уточнили, что стимулирующие выплаты получат сотрудники коронавирусных стационаров Сеченовского университета (550 коек), больницы РАН в Троицке (270 коек), клинической больницы «РЖД-Медицина» имени Семашко (215 коек), а также Центральной клинической больницы «РЖД-Медицина» (400 коек).

Размеры таких выплат персоналу федеральных и частных коронавирусных стационаров соответствуют выплатам в медицинских учреждениях департамента здравоохранения города, передает агентство городских новостей «Москва».

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28 февраля заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко рассказал, что в последнее время ситуация с коронавирусной инфекцией в России улучшается. По его словам, распространение заболевания становится более управляемым.

В тот же день Сергей Собянин заявил, что в последние дни в столице стабилизировалась ситуация с коронавирусной инфекцией. По словам главы города, сейчас медицинские службы работают в плановом режиме.