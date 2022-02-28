Онищенко заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в России

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В последнее время ситуация с коронавирусной инфекцией в России улучшается. Распространение заболевания становится более управляемым. Об этом рассказал заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко в понедельник, 28 февраля.

— Ситуация по ковиду улучшается, по гриппу она под контролем. К концу марта она, я уверен, будет еще более управляемой, — цитирует РИА Новости его слова.

За прошедшие 24 часа в 85 субъектах России выявили 106 920 новых случаев коронавируса. По количеству заболевших в стране в настоящий момент лидирует Санкт-Петербург. За последний день там выявили 5409 случаев COVID-19. Также после прохождения лечения под присмотром медиков в России за день полностью выздоровели 116 742 пациента.

В этот же день мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в последние дни в столице стабилизировалась ситуация с коронавирусной инфекцией. По словам главы города, сейчас медицинские службы работают в плановом режиме.

25 февраля вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета от коронавируса в России составил 57,8 процента.