Более 190 лифтов заменят на севере столицы в этом году

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Россия, Москва, проезд Черепановых, 36 Карта всех событий

До конца года установят 192 новых лифта в домах Северного административного округа Москвы. Об этом в четверг, 5 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Наибольший объем работ ожидается в 16-этажном доме в проезде Черепановых. Здесь установят 12 подъемников.

Работы проведут и в самом высоком здании округа — 22-этажном панельном доме.

Помимо этого, замене лифтов подлежит «Профессорский» дом в районе Аэропорт — это самое старое здание в САО. Оно было построено в 1937 году, квартиры в нем отдавались руководству и преподавателям Военно-воздушной академии имени профессора Н. Е. Жуковского.

Работы осуществятся в рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов.

Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков добавил, что всего в столице планируется замена более 2,2 тысячи лифтов, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что до конца года будет заменено более 350 лифтов на юге столицы. Округ стал вторым по количеству замен лифтовых конструкций.