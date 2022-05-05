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Климатолог рассказал, стоит ли москвичам ждать жаркую погоду летом

Ирина Игнатенко
Общество
Климатолог рассказал, стоит ли москвичам ждать жаркую погоду летом
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ «Центральное УГМС» Николай Терешонок рассказал, что, хотя начало мая в столице выдалось достаточно прохладным, первый месяц лета должен порадовать москвичей теплом.

Он напомнил, что февраль в этом году был теплым: теплее нормы на десять градусов в течение месяца. Затем наступило весеннее похолодание из-за арктических вторжений.

— Значит, явно после длительной волны холода должна прийти волна тепла. Я так думаю, что в июне. Июнь должен быть действительно где-то около нормы и, возможно, даже выше нормы, — заявил эксперт в комментарии Москве 24.

В целом, по словам климатолога, температурные показатели летом будут находиться в районе средних многолетних значений с небольшими колебаниями. При этом возможно увеличение количества осадков.

Причиной выпавшего утром 4 мая в столице снега стали холодные воздушные массы, пришедшие в регион с севера из приполярной зоны. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

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