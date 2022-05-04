Почему в мае в Москве пошел снег

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Причиной выпавшего утром 4 мая в столице снега стали холодные воздушные массы, пришедшие в регион с севера из приполярной зоны. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

— Произошел значительный заток холода с севера. Чтобы понять природу появившегося в столице снега, нужно обратить внимание на ход облачности. Утро 4 мая было достаточно безоблачным, а потом начала расти «кучевка»: кучевые облака достаточно быстро образовались в холодном воздухе, их верхняя граница оказалась в области отрицательных температур. Далее капли в облаках оледенели. Затем эти льдинки, которые образовались на высоте 1000–1500 метров, полетели вниз и «обрадовали» москвичей майским снегом, — объяснил собеседник «ВМ».

Снегопад утром 4 мая можно было наблюдать в некоторых округах столицы. По словам синоптика, это неуникальное явление для города. Последние заморозки в регионе приходятся на 6–7 июня, а последний снег — на 20-е числа мая.

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До этого сообщалось, что 4–7 мая в столице ожидается прохладная погода с температурой около 9–12 градусов тепла. Затем Москва попадет в теплый сектор очередного атлантического циклона, температура пойдет «на поправку». Уже 8–9 мая с вероятностью в 90 процентов ожидается 15–18 градусов тепла.