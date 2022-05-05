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Названы продукты, вызывающие ночные кошмары

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Названы продукты, вызывающие ночные кошмары
Фото: Pexels

Врач-терапевт Видновской районной клинической больницы Тимур Асанов рассказал, употребление каких продуктов в вечернее время может привести к появлению кошмарных снов.

Доказано, что страшные сны могут «вызвать» некоторые сорта сыра, макароны, хлеб, какао и сладости (печенье, пирожные и шоколад). По словам Асанова, углеводы в организме частично превращаются в глюкозу, так что лучше употреблять их в первой половине дня.

Если человек не может отказать себе в перекусе в вечернее время, стоит сделать выбор в пользу овощей или горсти орехов.

Также не стоит запивать ужин сладкой газировкой, в которой есть сахар и кофеин. Это может негативно сказаться на качестве сна.

Врач добавил, что существует множество негативных последствий беспокойного сна: вялость, рассеянное внимание, снижение работоспособности. Кроме того, неприятные сновидения не только нарушают цикл сна, но и повышают уровень кортизола в организме, что приводит к увеличению веса человека, передает Общественная Служба Новостей.

Британский эксперт по гигиене сна Стив Пейн рассказал, что, согласно последним исследованиям, недостаток сна может влиять на развитие диабета.

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