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Четыре пешеходных моста построят через Москву-реку

Лейла Алиева
Город
Четыре пешеходных моста построят через Москву-реку
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Южный административный округ, район Нагатинский Затон Карта всех событий

В столице запланировали строительство четырех пешеходных мостов через Москву-реку, общая протяженность которых составит почти один километр. Об этом в четверг, 5 мая, сообщил заместитель мэра города в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, сейчас в столице уделяется особое внимание строительству новых пешеходных связей и прогулочных маршрутов, а важной частью этой работы является создание пешеходных переправ через Москву-реку. Основной мост будет связывать Крымскую и Болотную набережные.

— Сооружение длиной 55 метров будет встроено в существующее укрепление берега и станет частью единого туристического маршрута от Воробьевых гор через Парк Горького и «Музеон» к острову Балчуг и ГЭС-2. Другой мост протяженностью 265 метров расположится в Нагатинском Затоне и обеспечит соединение жилых кварталов в районе улиц Речников и Судостроительной со строящейся станцией метро «Нагатинский Затон» Большой кольцевой линии, — рассказал заммэра.

Кроме того, в районе Хорошево-Мневники на северо-западе Москвы появятся два велопешеходных моста, а в створе Проектируемого проезда № 1074 до улицы Островной построят мост протяженностью 475 метров. Еще один мост длиной 188 метров расположится между территорией Мневниковской поймы и парком «Фили», пишет официальный сайт мэра Москвы.

4 мая глава департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов сообщил о том, что специалисты на 60 процентов завершили возведение моста через Москву-реку в рамках строительства южного участка московского скоростного диаметра (ЮВХ). По его словам, длина моста составит 335 метров по четыре полосы движения в каждом направлении.

Строительство Москва-река Мосты
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