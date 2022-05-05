Врач рассказал о пользе колбасы, снижающей сахар в крови

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В России придумали рецепт колбасы, которая снизит сахар в крови. В производство полезный деликатес могут запустить уже этой осенью. Эффективность колбасы экспериментально доказана для профилактики и лечения сахарного диабета 2 типа.

Александр Карасев, врач-педиатр, специалист по клинической лабораторной диагностике и организации здравоохранения, медицинский директор лаборатории АБТ в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал о том, насколько полезны лечебные продукты и что будет с человеком, который не имеет проблем с сахаром крови, но поест такой колбасы.

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— Россия отличается от других стран в сфере здравоохранения тем, что наши граждане могут пойти и купить в аптеке лекарства без рецепта. Из-за этого многие потом сталкиваются с побочным действием. В лечебной колбасе есть такое лекарство как «Арфазетин», в составе которого содержится зверобой, элеутерококк, ромашка и другие вещества. Меня пугает зверобой, и если человек будет бесконтрольно пить лекарства вместе со зверобоем, метаболизм лекарственного средства может быть искаженным, — предостерег эксперт.

Доктор напомнил, что сахарный диабет 2 типа связан с ожирением, и он обратим. Главная рекомендация — изменение образа жизни и пищевых привычек.

— ВОЗ призывает сокращать количество животного жира и менять его на растительный, поэтому колбаса может быть и опасна, — сказал врач.

Вместе с этим он отметил положительные свойства продукта: в лечебной колбасе есть те растительные волокна, которых так не хватает россиянам. Такой деликатес будет являться профилактикой многих заболеваний, в том числе и депрессий, при этом покупателям стоит соблюдать умеренность.

Планируется, что производство колбасы начнется с небольших партий — по 200 килограммов продукции в день, но постепенно объемы будут повышаться.