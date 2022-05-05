Колбасу для профилактики диабета придумали в России

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Колбасу, снижающую уровень сахара в крови, придумали в России и готовы запустить в производство уже этой осенью. Об этом сообщил доцент кафедры технологии хранения и переработки продуктов животноводства Технологического института РГАУ-МСХА им К.А. Тимирязева Андрей Гурин в четверг, 5 мая.

— За счет нашего продукта можно значительно снизить импорт лекарственных препаратов, которые используются для профилактики и лечения диабета второго типа, например, препаратов «Глюкобай» или «Сиофор», — рассказал он.

По словам Гурина, партнерами проекта являются РГАУ-МСХА им К.А. Тимирязева и Всероссийский научно-исследовательский институт лекарственных и ароматических растений. Начать производство такой колбасы планируется с небольших партий, по 200 килограмм продукции в день. Однако постепенно объемы производства будут повышаться.

Цена на эту колбасу практически не будет отличаться от обычной вареной колбасы. Так полкило колбасы для профилактики диабета обойдется в 300–400 рублей, передает РИА Новости.

Биолог Ирина Мальцева рассказала, что замена сахара в рационе искусственными подсластителями может спровоцировать развитие диабета.

До этого врач — эндокринолог и диетолог Ольга Павлова рассказала о том, как снизить голод, который возникает по вечерам.

Она объяснила, что главный гормон, который регулирует чувство голода, — это инсулин, и если у человека есть сахарный диабет или инсулинорезистентность, то голод может возникать чаще. То же самое касается пациентов с лептинорезистентностью, при которой пациенты не чувствуют сытости и едят до боли в желудке. Третье, что влияет на чувство голода, — это гормоны стресса. Нужно сдать анализы, привести здоровье в норму, и тогда оно будет возникать реже.