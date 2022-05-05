Движение трамваев в Медведкове приостановят по выходным дням

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Россия, Москва, Проектируемый проезд № 6379 Карта всех событий

Трамвайный маршрут № 17 с 7 мая перестанет курсировать в Медведкове из-за проведения ремонтных работ. Об этом в четверг, 5 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Маршрут № 17 в эти дни будет укорочен — трамваи будут ходить от остановки «Останкино» до комбината «Лира», — говорится в сообщении.

Вместо этого можно будет воспользоваться автобусом № 017 от главного входа ВДНХ до остановки «Медведково».

Отмечается, что изменения вводятся на время проведения ремонта трамвайных путей. Работы будут проводиться только в выходные дни, когда пассажиров меньше, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что три трамвайных маршрута по выходным дням с 30 апреля перестанут курсировать по улице Шаболовке из-за проведения ремонтных работ. Маршрут трамвая № 14 в эти дни работать не будет. Помимо этого, временно изменятся маршруты трамваев № 26 и № 47.