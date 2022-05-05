Минздрав РФ зарегистрировал новый препарат от коронавируса «Миробивир»

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Министерство здравоохранения России зарегистрировало новый препарат от коронавирусной инфекции «Миробивир». Информация об этом появилась в государственном реестре лекарственных средств в четверг, 5 мая.

Государственную регистрацию препарат прошел 4 мая, его производитель АО «Фармасинтез». Лекарство планируется выпускать в форме таблеток по 150 миллиграммов нирматрелвира и 100 миллиграммов ритонавира.

В инструкции к «Миробивиру» говорится, что таблетки нужно принимать один раз в 12 часов пациентам, лечащимся от легкого или среднетяжелого течения инфекции. В оборот препарат планируется ввести до начала 2023 года, отмечается на сайте Госреестра.

21 апреля Минздрав зарегистрировал новый препарат от коронавируса «Скайвира» на основе нирматрелвира и ритонавира, разработанный фармацевтической компанией «Промомед». По словам главного внештатного инфекциониста министерства Владимира Чуланова, исследования показали выраженное противовирусное действие препарата для лечения коронавируса, снижение риска прогрессирования заболевания в более тяжелые формы и ускорение выздоровления.