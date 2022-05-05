Генштаб Белоруссии предупредил о создании группировок НАТО у границ РФ

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Североатлантический альянс (НАТО) вдвое нарастил силы в Восточной Европе и готовится к боевым действиям. Такое мнение в четверг, 5 мая, выразил замначальника генштаба ВС Белоруссии Руслан Косыгин.

— При этом значительная часть сил и средств, предназначенная якобы для усиления восточного фланга альянса, была переброшена с континентальной части США, — рассказал он.

Косыгин добавил, что в настоящее время там сосредоточено порядка 37,5 тысячи военнослужащих, 24,5 тысячи из которых — в Польше и странах Балтии.

По словам замначальника генштаба, силы, на основе которых в ближайшее время могут сформироваться ударные группировки, сейчас находятся в непосредственной близости у российских и белорусских границ.

Учения НАТО проходят в период с 1 по 27 мая в девяти странах Европы, передает РИА Новости.

Военный эксперт Владимир Евсеев заявил, что Польша боится вводить войска на территорию Западной Украины, так как эти действия не позволят активировать статью о коллективной обороне НАТО, оставив Варшаву беззащитной перед ответом России. По его словам, Польша окажется сама по себе, и Россия сможет нанести удары ракетами «Кинжал». Парировать такое Варшаве будет просто нечем.