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Россия ответит: эксперт объяснил, почему Польша боится оккупировать Запад Украины

Евгений Белоусов
В мире
Россия ответит: эксперт объяснил, почему Польша боится оккупировать Запад Украины
Фото: Pixabay

Польша боится вводить войска на территорию Западной Украины, так как эти действия не позволят активировать статью о коллективной обороне НАТО, оставив Варшаву беззащитной перед ответом России. Такое мнение высказал военный эксперт Владимир Евсеев в четверг, 5 мая.

— Сейчас есть опасность (для Варшавы. — прим. «ВМ»), что Россия, как сказал Путин, даст молниеносный ответ, а это сдерживает и Польшу, и Румынию, — заявил он.

По словам эксперта, Польша окажется сама по себе, и Россия сможет нанести удары ракетами «Кинжал». Парировать такое Варшаве будет просто нечем. Кроме того, все это будет сопровождаться гибелью польских солдат, этого Польша серьезно опасается. Начать захват украинской земли, считает Евсеев, в Варшаве могут решить в том случае, если Киев полностью потеряет все рычаги контроля над страной, передает РИА Новости.

28 апреля Войско польское предупредило об усилении передвижения колонн своей техники в мае в связи с предстоящими учениями. Пресс-служба армии попросила граждан не публиковать в Сети фотографии передвижений военных, а также любую информацию об их передвижении и местонахождении. Как объяснили в ведомстве, это может негативно отразиться на обороноспособности государства.

Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что США и Польша прорабатывают планы установления военно-технического контроля Варшавы над «историческими владениями» на Украине. По данным СВР, первым шагом Польши будет ввод войск в западные области Украины.

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