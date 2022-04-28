Польша предупредила о движении военной техники на севере и востоке страны из-за учений

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Польские военные предупредили об усилении передвижения колонн своей техники в мае в связи с предстоящими учениями. Об этом сообщает сайт Войска польского в четверг, 28 апреля.

— С 1 мая по дорогам практически всей страны будет осуществляться движение колонн военной техники в связи с военными учениями, которые пройдут в соответствии с программой подготовки Вооруженных сил Польской Республики, — говорится в сообщении.

До конца месяца военная техника будет передвигаться по дорогам Западно-Поморского, Любуского, Великопольского, Куявско-Поморского и прочих северных и восточных воеводств Польши. Кроме того, военные колонны можно будет встретить на автомагистралях, скоростных дорогах и на дорогах местного значения. Уточняется, что чаще всего войска будут передвигаться по ночам, чтобы не мешать движению, но иногда передвижения будут проходить и в дневные часы.

В Войске польском попросили граждан не публиковать в Сети фотографии передвижений военных, а также любую информацию об их передвижении и местонахождении. Как объяснили в ведомстве, это может негативно отразиться на обороноспособности государства, передает РИА Новости.

В этот же день глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что Соединенные Штаты и Польша прорабатывают планы установления военно-технического контроля Варшавы над «историческими владениями» на Украине. По данным СВР, первым шагом Польши будет ввод войск в западные области Украины. Отмечается, что он будет проходить без мандата НАТО. На данный момент обсуждаются модальности предстоящей миссии с администрацией Вашингтона.

25 апреля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подтвердил, что Варшава передала Киеву танки. Однако какие-либо детали о передаче Киеву вооружения он раскрывать отказался.