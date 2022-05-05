Московская школа представила около 40 раритетов в Музее Победы

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Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Выставка «Победа. Май. 1945» открылась 4 мая в Музее Победы, на ней московская школа № 1494 представила около 40 раритетов. Экспонаты рассказывают о боевом пути 150-й Идрицко-Берлинской ордена Кутузова II степени стрелковой дивизии и водружении Знамени Победы над Рейхстагом.

— Символично, что школа представляет свои экспонаты именно в преддверии годовщины Великой Победы. С выставкой уже познакомился Московский городской Совет ветеранов, а теперь ее посмотрят все посетители музея, — рассказал заместитель директора Музея Победы вице-адмирал Федор Смуглин.

Посетители смогут увидеть личные вещи, форму, награды, фотографии, документы героев войны. Так, на временной экспозиции представлен китель Героя Советского Союза, командира 150-й Идрицко-Берлинской дивизии, генерал-полковника Василия Шатилова.

Кроме того, представлен подлинный альбом ветеранов дивизии, где собраны фотографии фронтовиков с краткой информацией о них. Посетить временную выставку можно до 15 мая.

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала о том, что на ВДНХ подготовили праздничную программу к 9 Мая. С 6 мая на Центральной аллее ВДНХ можно будет посетить фотовыставку «Когда музы не молчали». Ее организовали ВДНХ и Главное архивное управление Москвы.