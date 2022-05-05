Рафик Загрутдинов оценил готовность детско-взрослой поликлиники на юге Москвы

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6-ая Радиальная Карта всех событий

Строительная готовность детско-взрослой поликлиники на 320 посещений в смену в районе Бирюлево Восточное составляет 50 процентов. Об этом в четверг, 5 мая, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

— Детско-взрослую поликлинику для жителей ЖК «Царицыно» на 320 посещений в смену введут в эксплуатацию в этом году в районе Бирюлево Восточное по адресу улица 6-я Радиальная, владение 7, корпус 36. Работы на объекте выполнены наполовину. В настоящее время идет монтаж фасада и кровли. Параллельно продолжается устройство внутренних инженерных систем, — рассказал Загрутдинов.

Особенностями нового медицинского учреждения являются отдельные входы для детской и взрослой поликлиники, наличие «второго света», зон комфортного ожидания, понятная система навигации, современное медицинское оборудование, доступность для лиц с ограниченными возможностями.

Общая площадь здания составит 11 507 квадратных метров.

На первом этаже для взрослых построят зону приема анализов, выдачи справок и направлений, зону дежурного врача, аптеку и кабинет выдачи рецептов. А для детей, кроме этого, — игровую зону, зону приема анализов.

На втором этаже для взрослых расположатся терапевтическое отделение, кабинеты врачей патронажной службы, картохранилище, а для детей — кабинет здорового ребенка, зона вакцинопрофилактики, а также зона врачей педиатрического отделения.

Третий этаж для взрослых отведут для зоны функциональной диагностики, служебно-бытовых и хозяйственных помещений. Для детей будут построены зоны врачей-специалистов, лучевой и функциональной диагностики.

На четвертом этаже специалисты оборудуют зону профилактики для взрослых и детей. А на последнем, пятом этаже расположатся административные помещения.

Кроме того, в медицинском учреждении установят рентген, маммограф и аппараты УЗИ, сообщает пресс-служба Департамента строительства Москвы.

В столице также продолжаются работы в рамках масштабной программы модернизации городских поликлиник по новому стандарту. Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что работы проводятся в 88 зданиях и завершены в 41 здании — 19 взрослых, 21 детской и одной детско-взрослой поликлинике.