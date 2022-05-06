Кадыров рассказал о ходе боя в городе Попасная в ЛНР

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Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в четверг, 5 мая, рассказал о проведении активных боев в городе Попасная в Луганской Народной Республике.

— Несмотря на ожесточенное сопротивление бандеровцев, наши отряды уверенно вышибают бандитское отребье из хорошо подготовленных к долгой обороне домов и всевозможных инженерных сооружений. Город расположен на возвышенности, и поэтому украинские бандформирования цепляются за каждый метр выгодной и отлично простреливаемой позиции, — заявил он.

Также глава республики отметил, что трое диверсантов совершили попытку незаметно проникнуть в один из домов в Попасной, написал он в своем Telegram-канале.

Помимо этого, Рамзан Кадыров сообщил о масштабном наступлении российских и луганских бойцов по всей линии фронта в ЛНР, начиная от завода «Заря» и до Воеводовки, в результате чего украинская армия была выбита из укрепленных позиций и отброшена на значительное расстояние.

По его словам, ответственный за луганское направление Апты Алаудинов рассказал, что в понедельник, 2 мая, чеченские и луганские бойцы серьезно продвинулись по всей линии соприкосновения с противником.