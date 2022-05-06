«Мы — нация иммигрантов»: Байден раскрыл силу американского народа

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Соединенные Штаты Америки — страна, состоящая из иммигрантов. Об этом в четверг, 5 мая, заявил президент страны Джозеф Байден.

— Мы — нация иммигрантов. Мы говорим это, но люди ведут себя так, будто не верят в это. И в этом наша сила, — сказал он.

Такое заявление глава США сделал во время мексиканского праздника, который проходил 5 мая. Напомним, что в Мексике в этот день отмечают годовщину победы в битве с армией второй французской империи в 1862 году, в США это день американо-мексиканской дружбы, сообщает РИА Новости.

Помимо этого, американский лидер во время фотосессии с олимпийцами, в том числе и с параолимпийцами на инвалидных колясках, неудачно пошутил.

Байден и его жена Джилл устроили в среду, 4 мая, торжественный прием спортсменам из национальной олимпийской сборной, участвовавшим в летней Олимпиаде 2020 года в Токио и зимней 2022-го в Пекине. Вдруг глава США громко выкрикнул: «Не надо прыгать!». А затем президент подсказал стоящей рядом спортсменке, в какой стороне фотограф.