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СМИ: в Ираке в результате взрыва бомбы погиб датский велосипедист

Араз Салехов
В мире
СМИ: в Ираке в результате взрыва бомбы погиб датский велосипедист
Фото: Unsplash

Велосипедист из Дании подорвался на самодельном взрывном устройстве во время путешествия по Иракскому Курдистану. Об этом в четверг, 5 мая, сообщил курдский телеканал Rudaw.

Двое датчан ранее въехали на территорию Курдистана со стороны Турции через пограничный пункт Саздере. Однако в скором времени они потерялись и отклонились от маршрута.

В связи с этим они передвигались по неасфальтированным дорогам местного значения, где и произошел инцидент. Один из путешественников наехал на самодельное взрывное устройство, закопанное под дорогой. По предоставленным данным, медики не сумели спасти туриста из-за серьезности полученных ранений.

Уточняется, что в том регионе, где находились датчане, на протяжении многих лет действуют отряды Рабочей партии Курдистана, сообщает ТАСС.

Напомним, что министерство обороны Турции начало новую военную операцию в отношении Рабочей партии Курдистана (РПК) в северной части Ирака. По словам главы оборонного ведомства Турции Хулуси Акара, авиация наносит удары по бункерам, туннелям, складам, пещерам и укрытиям противника.

Вооруженный конфликт с РПК возобновился в 2015 году. На севере Ирака расположены базы курдской организации, против которых турецкая армия проводит наземные и воздушные операции.

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