Синтез гормонов: диетолог Гинзбург перечислил симптомы дефицита йода в организме

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Дефицит йода в организме может спровоцировать развитие заболеваний щитовидной железы, воспалительных процессов и даже онкологических проблем. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил врач-диетолог Михаил Гинзбург.

По его словам, йод — это минерал, который используется для синтеза гормонов щитовидной железы. И если этот орган получает в достаточном количестве йод, он функционирует полноценно:

— А вот дефицит минерала приводит к заболеваниям этой железы и гипотиреозу.

Впоследствии щитовидка увеличивается и появляется зоб:

— Щитовидка увеличивается, воспаляется, вызывая аутоиммунный тиреоидит. Возникает это по той причине, что собственные антитела железы начинают атаковать ее клетки.

Также возможно возникновение узловых образований и раковых очагов. А вот дефицит гормонов щитовидный железы, который вызван тоже дефицитом йода в организме, характеризуется еще и внешними проявлениями:

— Возникает следующая клиника: сухость кожи, проблемы со стулом, упадок сил, набор веса, когнитивное снижение. У женщин начинается выпадение волос и нарушается менструальный цикл.

Эксперт отметил, что при возникновении таких симптомов следует обратиться к эндокринологу и пройти обязательно обследование щитовидной железы. Собеседник «ВМ» не рекомендует самостоятельно выбирать средства для профилактики этой проблемы, так как можно ухудшить ситуацию:

— Врач сам назначит витаминный комплексы и продукты, содержащие тот объем йода, который поможет пополнить запасы минерала в организме.

Эксперт отметил, что поедание морской капусты или иных йодосодержащих препаратов проблему не решит.