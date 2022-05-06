Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Синтез гормонов: диетолог Гинзбург перечислил симптомы дефицита йода в организме

Рафаэль Залян

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Синтез гормонов: диетолог Гинзбург перечислил симптомы дефицита йода в организме
Фото: pixabay.com

Дефицит йода в организме может спровоцировать развитие заболеваний щитовидной железы, воспалительных процессов и даже онкологических проблем. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил врач-диетолог Михаил Гинзбург.

По его словам, йод — это минерал, который используется для синтеза гормонов щитовидной железы. И если этот орган получает в достаточном количестве йод, он функционирует полноценно:

— А вот дефицит минерала приводит к заболеваниям этой железы и гипотиреозу.

Впоследствии щитовидка увеличивается и появляется зоб:

— Щитовидка увеличивается, воспаляется, вызывая аутоиммунный тиреоидит. Возникает это по той причине, что собственные антитела железы начинают атаковать ее клетки.

Также возможно возникновение узловых образований и раковых очагов. А вот дефицит гормонов щитовидный железы, который вызван тоже дефицитом йода в организме, характеризуется еще и внешними проявлениями:

— Возникает следующая клиника: сухость кожи, проблемы со стулом, упадок сил, набор веса, когнитивное снижение. У женщин начинается выпадение волос и нарушается менструальный цикл.

Эксперт отметил, что при возникновении таких симптомов следует обратиться к эндокринологу и пройти обязательно обследование щитовидной железы. Собеседник «ВМ» не рекомендует самостоятельно выбирать средства для профилактики этой проблемы, так как можно ухудшить ситуацию:

— Врач сам назначит витаминный комплексы и продукты, содержащие тот объем йода, который поможет пополнить запасы минерала в организме.

Эксперт отметил, что поедание морской капусты или иных йодосодержащих препаратов проблему не решит.

Здоровье Врачи
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Европа снова не боится нацизма

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Персона хамовата

Кирилл Васильев
Кирилл Васильев

Не поставят на колени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Спасибо тебе, соловей

Михаил Мамонов
Михаил Мамонов

Единство россиян поражает

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Риски будущей профессии

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Развиваем сервис такси и проката

Все мнения
О проекте