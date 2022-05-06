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Российские дипломаты возложили цветы к могиле разведчика Рихарда Зорге

Араз Салехов
Общество
Российские дипломаты возложили цветы к могиле разведчика Рихарда Зорге
4054.jpg / Фото: Будишевский Николай

Сотрудники посольства России в Японии возложили венок к могиле легендарного советского разведчика Рихарда Зорге в честь 77-й годовщины Великой Победы. Об этом в пятницу, 6 мая, сообщает ТАСС.

— Сегодня мы собрались по давней доброй традиции здесь, на мемориале героя Советского Союза Рихарда Зорге и его соратников, чтобы почтить его память, его друзей, всех тех, кто сражался и пал смертью героев в той войне за нашу общую победу, — сказал посол России в Японии Михаил Галузин.

Участниками мероприятия также стали послы Белоруссии, Узбекистана, Киргизии, Азербайджана, Таджикистана и Туркменистана, сообщает ТАСС.

Помимо этого, стало известно, что Россия пытается добиться от Японии решения вопроса с захоронением советского разведчика Рихарда Зорге. Уточняется, что сохранность могилы разведчика находилась под угрозой, но российское посольство приняло участие в ее спасении.

Напомним, что немецкий коммунист Зорге по заданию советской власти прибыл в Японию в 1933 году. Ему удалось создать эффективную сеть сбора информации, он также пользовался доверием посольства Германии в Токио.

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