Свыше 25 процентов россиян считают свою работу идеальной

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Почти треть опрошенных жителей России (28 процентов) считают свою работу идеальной. Об этом в пятницу, 6 мая, свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску работы «Работа.ру».

Участниками опроса стали более 3 тысяч респондентов из всех регионов страны. На вопрос «можете ли вы назвать свою работу идеальной?» положительно ответили 28 процентов респондентов, 72 процента — отрицательно.

— На первом месте рейтинга признаков идеальной работы ожидаемо оказалась высокая зарплата - ее отметили 69 процентов респондентов. Второе место заняла стабильность — 64 процента опрошенных указали важность этого аспекта, — говорится в сообщении.

Уточняется, что на третьем месте характеристик идеальной работы оказался дружный коллектив, этот пункт выбрали 58 процентов участников исследования, сообщает ТАСС.

Также стало известно, что сервис «Работа.ру» назвал самые высокооплачиваемые профессии в Москве в мае. Так, в топ-5 оказались должности бизнес-аналитика и автослесаря-моториста. Следом идет должность программиста, второе место заняла профессия экономки.

При этом топ самых высокооплачиваемых профессий возглавил зубной техник в частной лаборатории.