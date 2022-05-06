Андрей Бочкарев: На набережной Марка Шагала высадили более 1,5 тысяч деревьев и кустарников

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Набережную Марка Шагала украсили более полутора тысячами деревьев и кустарников. Об этом в пятницу, 6 мая, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В рамках реконструкции набережной Марка Шагала в Даниловском районе выполнено комплексное благоустройство территории: высажены деревья, кустарники и цветы, установлены скамейки, обустроены велодорожки и детские площадки. Набережная открыта и станет еще одной точкой притяжения москвичей и зоной для прогулок, — цитируют слова Бочкарева на сайте мэра Москвы.

Ландшафт набережной сформировали таким образом, что люди могут комфортно проводить время у реки, но при этом не страдать от холодного ветра. Всего на набережной Марка Шагала высажено 275 деревьев, около 1450 кустарников и более 110 тысяч цветов. Также здесь разместили 49 скамеек, 58 парковых кресел, 28 велопарковок и 44 урны, говорится в сообщении.

Также в столице запланировали строительство четырех пешеходных мостов через Москву-реку.