В столичных поликлиниках выписали более 20 миллионов рецептов с QR-кодом

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В поликлиниках Москвы выписали более 20 миллионов электронных рецептов с QR-кодом. Об этом в пятницу, 6 мая, рассказали в пресс-службе комплекса социального развития Москвы.

Электронный рецепт нельзя потерять, в аптеке можно просто показать QR-код провизору. Также он избавляет от нужды носить с собой бумажные рецепты. Количество таких рецептов удвоилось за последние полгода, также отмечают в сообщении на сайте мэра Москвы. В аптеках при городских поликлиниках вместо электронного рецепта с QR-кодом можно предъявить полис ОМС для получения льготного препарата.

Отдельно отмечают, что электронные рецепты могут выписывать уже более 300 аптек льготного отпуска лекарств и почти 2,3 тысячи коммерческих точек.

Ранее стало известно, что примерно 250 миллионов результатов исследований загрузили в Единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС). Об этом 15 апреля сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Также он добавил, что на сегодняшний день все этапы лабораторной диагностики автоматизированы. Время получения результатов сократилось вдвое. Кроме того, теперь все данные пациентов доступны врачам онлайн.