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Сергунина: В столице начался прием заявок на технологический конкурс Moscow City Hack

Лейла Алиева
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Сергунина: В столице начался прием заявок на технологический конкурс Moscow City Hack
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В Москве стартовал набор участников на городской конкурс Moscow City Hack, который пройдет с 10 по 13 июня в онлайн-формате. Об этом в пятницу, 6 мая, сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

— Участникам предстоит создать новые цифровые продукты и сервисы под запросы столичных структур и крупных компаний. Сильнейшие команды разделят призовой фонд в размере 3,4 миллиона рублей, а их лучшие технологичные решения протестируют в условиях городской инфраструктуры и на предприятиях партнеров соревнования, — рассказала заммэра.

Сергунина: В столице начался прием заявок на технологический конкурс Moscow City Hack Фото: Пресс-служба мэрии Москвы

По ее словам, одной из актуальных проблем в сфере технологий на сегодняшний день являются фейковые новости и статьи. Такие материалы пагубно влияют на технологический прогресс.

В связи с этим агентство инноваций столицы предлагает участникам состязания создать сервис проверки поддельных новостей. Он должен находить первоисточник материала, анализировать его достоверность, а также сопоставлять тиражируемые сообщения с оригиналом и выявлять смысловые искажения.

Для департамента информационных технологий, Комитета общественных связей и молодежной политики и ресурсного центра «Мосволонтер» разработчикам необходимо будет разработать сервис по размещению и поиску задач для столичных волонтеров.

В свою очередь Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы предлагает создать сервис по сбору и анализу информации об инновационной продукции столичных предприятий, которая заменит импортные аналоги.

Кроме того, «Банк Уралсиб» предлагает IT-специалистам состязания найти новые нестандартные цифровые каналы, которые помогут в продвижении продуктов банка.

«Нетология» предлагает участникам разработать чат-бот для студентов, который поможет лучше усвоить новые знания и сохранить мотивацию к учебе.

До этого стало известно, что в июле состоится третий масштабный хакатон в сфере туризма Moscow Travel Hack 2022. Цель хакатона — перезагрузить российский рынок технологий в сфере туризма и создать новую инфраструктуру для путешественников.

IT-индустрия хакатон Наталья Сергунина
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