Сергунина: Более 5,5 тысячи московских волонтеров будут помогать на патриотических акциях 9 мая

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

На патриотических акциях 9 мая будут помогать более 5,5 тысячи столичных волонтеров. В частности, в их обязанности входит встреча ветеранов, прибывающих в Москву из других регионов. Об этом в пятницу, 6 мая, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— В этом году больше 5,5 тысячи волонтеров помогают столице в проведении празднования Дня Победы. Они встречают почетных гостей со всей страны в аэропортах и на вокзалах. И, конечно, добровольцы поддержат народное шествие «Бессмертный полк» — сопроводят его участников по всему маршруту, — отметила заммэра.

На помощь добровольцев на семи вокзалах и в трех аэропортах можно рассчитывать с 8:00 до 22:00. Они будут встречать ветеранов, помогать с размещением в залах ожидания повышенной комфортности, а также вызывать транспорт и сопровождение. Кроме того, добровольцы расскажут о праздничной программе мероприятий. С 2 по 10 мая открыта горячая линия. По телефону +7 495 657 65 40 можно уточнить вопросы по поводу трансфера и заселения в гостиницы.

Фото: Пресс-служба мэрии Москвы

Патриотическая акция «Бессмертный полк» будет одним из главных событий столичного волонтерского движения. Жители и гости города пройдут по улицам с портретами своих родных и близких, участвовавших в Великой Отечественной войне. Волонтеры будут сопровождать их и раздавать бутилированную воду.

В прошлом году при поддержке волонтеров прошли акции «Поздравь ветерана», «Красная гвоздика», фестиваль «Спасская башня», празднование Дня государственного флага и другие мероприятия. Узнать больше о патриотическом направлении добровольческой деятельности и событиях, приуроченных к празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне, можно на сайте ресурсного центра «Мосволонтер».

4 мая выставка «Победа. Май. 1945» открылась в Музее Победы, на ней московская школа № 1494 представила около 40 раритетов. Экспонаты рассказывают о боевом пути 150-й Идрицко-Берлинской ордена Кутузова II степени стрелковой дивизии и водружении Знамени Победы над Рейхстагом.